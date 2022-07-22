Menteşe Belediye Başkanı Gümüş, basın ile bir araya geldi

Menteşe belediye başkanı Bahattin Gümüş 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle akşam yemeğinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş basın mensupları ile bir araya geldiği yemekte yaptığı konuşmada, ”24 Temmuz hepinizin bildiği üzere ülkemizde 1908 tarihinde basında sansürün kaldırıldığı ve bu nedenle basın camiası tarafından bayram olarak nitelendirilen bir tarih. Geleceği kestirilemeyen bir kulvarda büyük bir gayret ve özveriyle işinizi yapmaya devam ettiğinizin farkındayız. Böyle bir çaba her türlü takdire değer. Sizler, yani kentimizin basın emekçileri olmasa Menteşe’de olan bitenleri halkın öğrenmesi oldukça zor. Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerini halka duyurma konusunda her birinizin ne kadar tarafsız davrandığını çıkan haberlerden görmekteyiz. Bunun için de sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra da, şeffaf belediyecilik anlayışımızın gereği olarak sizlerle olan diyaloğumuzu güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.