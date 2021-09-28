Menteşe 6’ncı Kültür ve Sanat Şenliği başlıyor

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan Menteşe Kültür ve Sanat şenlikleri, 8-10 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Şenlik geleneksel baca yakma töreni ve şenlik yürüyüşü ile başlayacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe halkının 3 gün boyunca dolu dolu bir şenlik yaşayacağını belirterek, “Menteşe Belediyesi olarak bu yıl 6.’sını düzenleyeceğimiz şenlikler ile halkımızı birbirinden değerli sanatçılar ve yazarlarla buluşturacağız. Şenliğimizi pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapamamıştık. Bu yıl 6.’sını düzenleyeceğimiz şenliğimiz ile halkımızla bir arada olacağız. Pandemi ve orman yangınlarıyla sarsılan halkımız, Kültür ve Sanat Şenliğimiz ile moral bulacaklar. Halkımızı üç gün sürecek şenliklerimize bekliyoruz” dedi.

3 gün sürecek Kültür ve Sanat Şenliğinde pandemi kurallarına göre PCR testi ve HES kodu sorgulaması yapılacak. Şenlikte konserler ve kitap fuarı yer alacak.