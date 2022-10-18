Meme kanserine dikkat çekmek için duvarları boyadılar

1-31 Ekim Meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Funda Dinç koordinatörlüğünde mamografi odasının duvarları boyandı.

Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan katıldığı etkinlikte; her zaman her kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu, kendi kendine elle yapılan meme muayenesi ile 40-69 yaş arası kadınların yılda bir kez uzman hekime meme muayenesi yaptırıp, iki yılda bir de mamografi çekilmeleri gerekliliğini belirtti.

Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Funda Dinç, meme kanserinin kadınlarda görülen en sık kanser olduğunu, mamografi tetkiki de erken tanıda ellerindeki en güçlü silah olarak önemini koruduğunu belirtti. Dinç, “Tarama ya da tanı amaçlı birçok hastanın mamografi çekimi için ilk defa geleceği bu ortamda, alanı güzelleştirmek ve farkındalık oluşturmak adına; mamografi için gelen hastalarımızın daha rahatlatıcı bir ortamla karşılaşabilmesi ve mamografi ile ilgili merak ettiklerine dair bize katılarak cevap bulabilmeleri için mamografi ünitemizin duvarlarını pembeye boyadık. Henüz hiç mamografi çektirmemiş hastalarımıza mamografi cihazını ve ünitemizi tanıtma fırsatı bulduğumuz bu etkinlikle, meme kanseri ile mücadelede en önemli silahlarımızdan olan mamografi taramasına katılım oranlarının daha yükseleceğini umut ediyoruz. Hastalarımıza düzenli muayene, tarama ve riski azaltacak yaşam tarzı değişikliklerinin önemini ve meme kanseri bulgularını yüz yüze anlatma fırsatı bulduğumuz bu etkinlikle birçok hastamızda farkındalığın artacağına inanıyoruz” dedi.