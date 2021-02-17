MELSA kooperatifleri dünya pazarına sunuyor

Türkiye’nin ilk kadın Valisi Lale Aytaman’ın girişimleri ile 1990 yılların başında başlatılan ve Muğla’nın Büyükşehir statüsüne geçmesiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan MELSA, oluşturduğu e-ticaret ile yöresel ürünleri dünya pazarına sunuyor.

İl genelindeki kooperatiflerin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren MELSA, 8’i farklı kooperatif ve vakıf olmak üzere, Belediye iktisadi işletme, yerel işletme ve evde üretim yapan 35 üreticiden temin edilen yöresel ürünleri tüketiciye sunuyor.

www.muglaelsanatlari.com.tr ve www.muglamelsa.com adresleri üzerinden dünya pazarına ürünlerin satışını sunan MELSA, zeytinyağı, çam balı, tarhana, erişte, aromatik yağlar, ev tekstilleri gibi 150 çeşit ürün satışa sunuluyor.