Meke Çiftlik yolunda asfaltlama yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe İlçesi Meke Çiftlik yolunda 4 kilometre uzunluğunda asfaltlama çalışması yaptı.

Kış mevsimi öncesi asfaltlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde daha güvenli ve modern yollar için bakım, onarım ve asfalt kaplama çalışmalarına devam ediyor.

2021 yılı asfalt kaplama programı dâhilinde bulunan Menteşe ilçesi Meke Çiftlik yol güzergâhında 4 kilometre uzunluğunda 2. Kat sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.