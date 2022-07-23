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MBKÜ Rektörü Çiçek’ten Basın Bayramı mesajı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı yayımladı.

MUĞLA 23.07.2022, 11:48
MBKÜ Rektörü Çiçek’ten Basın Bayramı mesajı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı yayımladı.

Rektör Çiçek, “Basının; halkın haber almasını sağlarken tarafsızlığa zarar verecek aktarımlardan kaçınması temel önceliklerinden olmalıdır. Gazetecilik gibi toplumsal yönü de olan bir mesleği ifa ederken duyumlar ya da yönlendirmelerden ziyade araştırma ve inceleme süzgecinden geçen haberlerin yayımlanması büyük önem arz etmektedir. Bu yaklaşımın halkımızın basınımıza güvenini sürekli kılacağı gibi, basınımızın itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır. Cumhuriyetimiz boyunca ve demokrasimizin gelişmesinde çok önemli bir yere konumlanan basınımızın elbette en önemli aktörleri basın emekçileridir. Bu nedenle başta büyük bir özveri ile Muğla’mızda çalışmalarını yürüten değerli basın mensupları olmak üzere ülkemizin tüm basın emekçilerinin ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

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