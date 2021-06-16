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Mazot yüklü tanker şoförü ölümden döndü

Marmaris karayolu Sakartepe rampasında mazot yüklü tankerin fren hortumunun patlaması sonucu sürücü aracını bariyerlere sürterek durdurabildi.

MUĞLA 16.06.2021, 11:02
Mazot yüklü tanker şoförü ölümden döndü

Marmaris karayolu Sakartepe rampasında mazot yüklü tankerin fren hortumunun patlaması sonucu sürücü aracını bariyerlere sürterek durdurabildi.

Abdullah İlhan yönetimindeki 35 TRN 53 plakalı içinde mazot yüklü tanker rampa aşağı inişi esnasında fren portumu patladı. Sürücü aracını yolun sağındaki bariyerlere sürterek yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra direğe çarparak durabildi.

Tanker sürücüsü Abdullah İlhan aracın ön bölümünde sıkışması sonucu 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı bölümden çıkararak 112 ambulansına teslim ettiler. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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