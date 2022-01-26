Mavi kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüştü

Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği, “Plastik Kapakları Atmayın, Toplayın” sloganıyla başlattığı kampanya ile temin ettiği tekerli sandalyeyi ihtiyaç sahibi vatandaşa teslim etti. Kurucu Genel Başkan Dr. Oya Canbazoğlu ile birlikte Genel Başkan Yardımcısı Erhan Sayın ve Milas Kültür ve Sosyal Etkinlikler Başkanı Mevlüt Korkmaz’ın birlikte yürüttüğü kampanya sonucunda engelli bir vatandaşın yüzü güldü.

Muğla genelinde sürdürdükleri proje kapsamında topladıkları plastik şişe kapaklarını geçtiğimiz haftalarda Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Şube Başkanı Esma Ezenel’e teslim eden Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği üyeleri, kapakların karşılığında aldıkları tekerlekli sandalyenin teslimini yaptı.

Kampanya sonucunda temin edilen tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi vatandaşa teslim ettikten sonra bir açıklama yapan Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Erhan Sayın, engelli vatandaşın yapılan yardımdan çok mutlu olduğunu belirterek, “Sağlık raporuyla birlikte birçok kuruma tekerlekli sandalye için başvuruda bulunmuş ama bir sonuca ulaşamamış. Derneğimizin kampanyasını yerel basından öğrenerek iletişim numaralarından bize ulaştı. Kendisi katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyor. Bizler de dernek olarak ihtiyaç sahibi bir vatandaşımıza yardımda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Bundan sonraki süreçte de çalışmalarının devam edeceğini ve duyarlı vatandaşların plastik kapakları biriktirerek kendilerine iletmelerini isteyen Erhan Sayın, “Genel Başkanımız Dr. Oya Canbazoğlu, Milas Kültür ve Sosyal Etkinlikler Başkanı Mevlüt Korkmaz, Tanıtım Medya Başkanı Adem Kankaynar ve Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Şube Başkanı Esma Ezenel’e bir kez daha çok teşekkür ediyorum” dedi.