Masa üstü şöminesi patladı 4 kişi yaralandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesinde bir sitede masa üstü şöminesi olarak bilinen ve tutuşturma jeli ile yanan dört tarafı camlı ısıtıcı patlayınca etrafında oturan dört kişi yaralanarak ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kemeraltı Mahallesinde meydana gelen olayda, bir site içindeki evlerden birinin balkon kısmında masa üstü şöminesi ile ısınmak için içine likit yakıt koyan vatandaş ve masa etrafında oturan diğer üç kişi ısıtıcının patlaması nedeniyle vücutlarında yanık yaraları oluştu. Patlamanın ardından kazazedelerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine İtfaiye, sağlık ekipleri ve emniyet güçleri olay yerine giderek müdahalede bulundular.

K. K., B. A., E. E., M. A. isimli dört kadından ikisi Marmaris Devlet Hastanesine diğer ikisi de ilçedeki bir özel hastaneye sevk edildi. Vücutlarının alt ve üst kısımlarında kısmi birinci ve ikinci derece yanıkların bulunduğu kazazedelerin tedavi altına alındıkları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Konu ile ilgili Marmaris İtfaiye amirliği soruşturma başlattı.