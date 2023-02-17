Marmaris’ten deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde belediye ve kaymakamlık koordinesinde deprem bölgesine yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Marmaris’te de yardım seferberliği başlatıldı. Marmarisli vatandaşlar, sivil ve kamu kuruluşlarının destekleri ile toplanan yardımlar bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor. Marmaris Belediyesi ekipleri yardım göndermek isteyen vatandaşlara da yardımcı olarak, malzemeleri yükleme alanına ulaştırıyor.

Toplanan yardımların ardından Marmaris Belediyesi ve Marmaris Kaymakamlığı tarafından hazırlanan yardım tırı bölgeye gönderilmek üzere Muğla Valiliği’ne teslim edildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, depremzede vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini, bölgeye yardımların süreceğini ifade etti.