Marmaris’teki yangının bilançosu Göktürk-1 uydusu ile uzaydan böyle görüntülendi

Marmaris’te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hâle getirilen görüntüler ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.