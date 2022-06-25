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Marmaris’teki yangının bilançosu Göktürk-1 uydusu ile uzaydan böyle görüntülendi
Marmaris’te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hâle getirilen görüntüler ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.
MUĞLA 25.06.2022, 13:02
Marmaris’te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hâle getirilen görüntüler ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.