Marmaris’teki çevre temizliğinde, yere atılan maskeler dikkat çekti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde belediye öncülüğünde gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğinde, yere atılmış maskeler dikkat çekti.

Marmaris Belediyesi işbirliğiyle, Selimiye Mahallesi’nde kıyı ve dip temizliği yapıldı. Birçok gönüllünün de destek verdiği etkinlikte, uyarılara rağmen yerlere atılan çok sayıda maske dikkat çekti.

Dünya Temizlik Günü nedeniyle 27 Eylül Pazar günü, turistik Selimiye Mahallesi’nde bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin de hazır bulunduğu etkinliğe Marmaris Deniz Ticaret Odası’na bağlı 3 dalgıç da destek verdi. Dalgıçlar deniz dibinde, kulüp üyeleri ve gönüllüler de karada çöp topladı.

STK’larla yaptıkları çalışmalara bir yenisini ekleyen Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift son dönemde temizlik sırasında en dikkat çekici atıkların maskeler olduğunu belirtti. “Kendi sağlığımızı korumak amacıyla kullandığımız maskeleri, başkalarının sağlığını tehdit edecek şekilde lütfen gelişigüzel etrafa atmayalım” diyen Zift, bu konuda çok hassas olunması çağrısında bulundu.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 15 torba çöp toplandı.