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Marmaris’teki bu sokak sekizinci kez 23 Nisan coşkusuna hazırlanıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesi’nde bulunan 105 sokak emekli terzi Salih Yazgan’ın önderliğinde bu yıl 8’inci kez 23 Nisan kutlamaları için hazırlanıyor.

MUĞLA 22.04.2022, 14:09
Marmaris’teki bu sokak sekizinci kez 23 Nisan coşkusuna hazırlanıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesi’nde bulunan 105 sokak emekli terzi Salih Yazgan’ın önderliğinde bu yıl 8’inci kez 23 Nisan kutlamaları için hazırlanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sokakta farklı kutlanıyor. 2014 yılından bu yana her 23 Nisan’da 105 sokak sakinleri evlerini balkonlarını Türk bayrakları ile donatıyor. 68 yaşındaki emekli terzi Salih Yazgan öncülüğünde sokak girişlerine dev Türk Bayrakları asıldı, balonlar ile süslenerek çocuk bayramı kutlaması geleneksel hale getirildi.

Terzi Salih Yazgan gelenekselleşen 10 sokak çocuk şenlikleri için ‘’ 8 yıldan bu yana bu sokağı çocuklarımız için hazırlıyoruz. Yarın saat 15.00 ten sonra tüm çocuklarımız bu sokağa gelecek, kurulan platformda gösteriler yapılacak, konserler olacak. Hem çocuklar hem de biz eğleneceğiz ‘’ dedi.

Emekli maaşımdan her ay bir bayrak aldım

Emekli terzi Yazgan yaklaşık 3 bin Türk Bayrağı asması ile ilgili "Mahalle sakinleri de bayraklarını asıyor, ben de emekliyim emekli olduğum günden bu yana her ay bir bayrak alıp saklıyorum, bayramlardan önce onları yıkayıp ütüleyip sokağa asıyorum böyle giderse tüm ülkeyi bayraklar ile donatacağım ‘’şeklinde konuştu.

Gönlünün resmi bayramlarda her yer sokağın kıpkırmızı bayrağımızla süslü olduğunu görmek istediğini belirten Yazgan ‘’ Baktım bana göre süslemelerde kullanılan bayrak sayısı azdı, çocuklar törenden sonra evlerine gelmesi gerekiyordu. Ben hem bayraklarımız ile mahallemizi bayrak bahçesine çevirmek hem de çocuklarımıza ayrı bir bayram coşkusu yaşatmak istedim ‘’ diyerek tüm çocukları yarın saat 15.00 te 105 sokağa davet etti.

Sokak esnafı da mutlu

Evlere asılan bayraklar hariç işyerlerini de süsleyen esnaflar 23 Nisan’da sokaklarının coşkusunundan memnun olduklarını belirttiler.

Kafe işletmecisi Özlem Arıkan ‘’ Salih abimiz yıllardır bizlere örnek oluyor, kendi adıma çok gurur duyduğumu belirtmek istiyorum gelen turistler dahil herkes bizlerin bayrağımıza marşlarımıza olan tutkumuzu görsün istiyoruz. İşyerlerimizi bayrağımız ile süsledik bizler milliyetçi vatanımızı seven insanlarız inşallah var olur ‘’ şeklinde konuştu.

Mahalle esnafından Can Erdil ‘’ Salih abimiz sağ olsun mahallemizi süsledi bizlerde iş yerlerimizi Bayraklar ile süsledik yarın inşallah çok güzel bir bayram olacak ‘’ dedi.

Gönüllü mahalle sakinleri ile hazırlıklarını tamamlamak üzere günlerdi çalışan Yazgan, dev bir Atatürk posteri ve Türk bayrağının kurulan platformun arkasına geleceğini, sokakların yıkanarak tertemiz olacağını ve yarın saat 11.00’ de sokağın araç trafiğine kapatılarak çocukların eğlence alanı olacağını belirtti. Sokağa kurulan platforma illüzyon gösterileri, çocuk şarkıları konserleri, dans gösterileri yapılarak tüm sokak festival alanına dönecek.

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