Marmaris’te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 çocuk da yaralandı.

Kaza, Datça Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 34 TE 9899 plakalı araç ile A.Y. yönetimindeki 34 BBL 081 plakalı araç ile kavşakta çarpıştı. Marmaris yönüne giden İ.A. idaresindeki 48 ABH 089 plakalı otomobil ile E.E.’nin kullandığı 48 J 7347 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde C.Y. idaresindeki 34 TE 9899 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Sultan Yazgan’ın (41) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan 2 çocuk sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.