Marmaris’te yol yapım hamlesi

Yağışların azalmasının ardından özellikle yol yapım ve üst yapı çalışmalarına ağırlık veren Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da çalışmaları yerinde inceleyerek birim amirlerinden bilgi aldı.

Marmaris Belediyesi’nin ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Prestij projelerden biri olan Yunus Nadi Caddesi 2. Etap yenilemesinin yanı sıra İçmeler, Turgut, Selimiye, Çamlı, Çetibeli Mahallerinde de yol yapımlarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları bitirmek için ter döküyor. Bunun yanı sıra bakım, onarım ve arızalara da müdahale eden ekipler ilçeyi yeni sezona hazırlamanın gayretini gösteriyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da sık sık çalışmaları ziyaret ederek süreçle ilgili birim amirlerinden bilgi alıyor. Dün Yunus Nadi Caddesi’nde incelemelerde bulunan Oktay ardından Turgut ve Selimiye mahallelerine gitti.

Fen İşleri Müdürü Yusuf Gök’ten bilgi alan Başkan Oktay, vatandaşlarla da bir araya geldi. Bölge sakinlerinin taleplerini ve önerilerini dinleyen Oktay, “Marmaris’in sıkıntılı olan her noktasına neşter vuracağız, girilmedik cadde ve sokak bırakmayacağız demiştik. Gerek ilçe merkezi gerekse kırsalda bu çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Yeni yol açma, asfaltlama, üst yapı yenileme gibi faaliyetlerle Marmaris’in daha modern olması için ve de vatandaşlarımızın daha kaliteli bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadesini kullandı. Çalışmalar için Başkan Oktay’a teşekkür eden vatandaşlar ise çalışmalar neticesinde yaşadıkları yerlerin daha da güzelleşeceğini söyledi.