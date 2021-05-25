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Marmaris’te yerli ve yabancı turistlerin deniz keyfi

Muğla’nın gözde turistik ilçesi Marmaris’te hava sıcaklıklarının 30 derecenin üstüne çıkması üzerine Marmarisliler ve yabancı turistler denize akın etti.

MUĞLA 25.05.2021, 13:28
Marmaris’te yerli ve yabancı turistlerin deniz keyfi

Muğla’nın gözde turistik ilçesi Marmaris’te hava sıcaklıklarının 30 derecenin üstüne çıkması üzerine Marmarisliler ve yabancı turistler denize akın etti.

Korona virüsle mücadele kapsamında özel plajların ve mekanların kapalı olması sebebi ile hem piknik hem deniz keyfi yapan vatandaşların yanı sıra otel müşterileri hazır plajlarda gönüllerince yüzdü. Sıcaktan bunalan vatandaşların ailecek geldiği denizin tadını, en çok çocuklar çıkardı. Plajda oynayan çocuklar renkli görüntüler sergiledi. Kısıtlamaların kısmi olarak devam ettiği ilçe de ilçe hıfzıssıhha ekiplerinin kontrolleri ile vatandaşların sosyal mesafe kullarına riayet ettiği gözlemlendi.
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