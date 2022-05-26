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Marmaris’te yer fıstığında tohum takası gerçekleşti

Marmaris Belediyesi’nin yerel tarımın desteklenmesine yönelik çalışmalarında yeni bir adım daha atılırken, Turgut Mahallesi’nde bulunan mülkü belediyeye ait tarlaya 3. kez yer fıstığı ekildi. Geçen yıl üreticilere tohumluk olarak verilen fıstıkların iadesi alınarak tohum takasının da ilki gerçekleşti.

MUĞLA 26.05.2022, 13:45
Marmaris’te yer fıstığında tohum takası gerçekleşti

Marmaris Belediyesi’nin yerel tarımın desteklenmesine yönelik çalışmalarında yeni bir adım daha atılırken, Turgut Mahallesi’nde bulunan mülkü belediyeye ait tarlaya 3. kez yer fıstığı ekildi. Geçen yıl üreticilere tohumluk olarak verilen fıstıkların iadesi alınarak tohum takasının da ilki gerçekleşti.

Fıstığıyla meşhur Turgut Mahallesi’nde belediye kendi tarlasına üçüncü kez fıstık ekimi gerçekleştirdi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) Başkanı Cengiz Akdeniz ve vatandaşların da katıldığı programda 3 buçuk dönüm tarlada yaklaşık 30 kilogram fıstık toprakla buluştu. 2020 yılına kadar atıl durumdayken, belediyeye ait 20 dönümlük tarlada başlayan girişimde önemli bir hedefe daha ulaşıldı. Daha önceki hasatlarda köylülere dağıtılan tohumluk fıstıklardan elde edilen yeni mahsuller de geri alınarak ‘tohum takas’ sistemine geçildi.

Takasla yerel çeşitlerin korunması ve yerel tohumların gelecek nesillere kalması amaçlandığını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris’in doğal değerlerini korumak, ata topraklarımızın üretimle buluşması, yöremize özgü bitkilerin üretimi için çiftçilerimize desteğimiz aralıksız devam edecek” dedi. Tohum ekme makinesiyle bir süre yer fıstığı tohumu eken Oktay, Marmaris’te tarımı geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini de ifade etti.

Yapılan çalışmadan oldukça memnun kalan MARKO Başkan Yardımcısı Ali Şahin ise Marmaris Belediyesi’nin geçen yıl kooperatif üyelerine yer fıstığı desteği sağlandığını belirterek “Benim de gelinim aldı ve üretim yaptı. Bu yıl da aldığı tohumu başka üreticilere tohum olması için geri verdi. Bu döngüyü sağladığı için belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çamlı Mahallesi Muhtarı Kerim Ekinci ise kendi köylülerinin de fıstık tohumu aldığını belirterek, “Bu tohumları ektiler, büyüttüler ve hasadını yaptıktan sonra tekrar belediyemize iade edecekler. Köylülerimiz bu işten gerçekten çok memnun kaldı. Atalık tohumun sürdürülebilir olması ve ekstra kazanç sağlanmaları onları çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

MARKO Başkanı Cengiz Akdeniz ise üretime devam etmek istediklerini belirterek “Geçtiğimiz yıl burada üretilen fıstıktan çiftçilerimize dönüm başı ortalama 8’er kilogram tohum vermiştik. Yaklaşık 2400 kilogram kadar ürün elde ettiler. Bunu belediye başkanımızın tarıma verdiği destekle gerçekleştirdik. Üretime devam etmek istiyoruz. Yer fıstığı Turgut’un endemik bitkisi, inşallah coğrafi işaret belgesini de alacağız” şeklinde konuştu.

Akdeniz; bölgeye özgü çilek, patates, tatlı patates, defne yaprağı, tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

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