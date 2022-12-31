Marmaris’te yeniyıl tedbirleri arttırıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yeniyıl tedbirleri dahilinde ilçede asayiş ve trafik tedbirleri arttırıldı.

Türkiye’nin en gözde turistik ilçelerinden Marmaris’te yeni yıl tedbirleri dahilinde ilçenin trafik noktalarında denetimler yapılacak. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği yeni yıl öncesi ve gecesi Motorize Şahin ekipleri ve ilçenin 10 farklı noktasında konumlanacak.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amiri Komiser Mahmut Alperen Aykırı "Motorize şahin unsurlarımız seyir halinde denetim yapacak, şüphelenilen durumlarda araçlar durdurularak alkol kontrolü yapılacak. En az 10 farklı konumda alkollü sürücülere yönelik sabit uygulamalar yapılarak yeni yıla girdiğimiz ilk saatlerde alkolün sebebiyet vereceği yaralanmalı veya ölümlü trafik kazalarının yaşanmasını engellemek amacıyla tüm Marmaris Trafik Büro Amirliği personelleri olarak görevde olacağız. Vatandaşlarımızın önce kendilerini ve ailelerini sonra da trafikteki diğer vatandaşlarımızın can güvenliğini düşünerek yılbaşını kutlamak için gittikleri alkollü mekanlardan taksi, dolmuş ve benzeri vasıtalarla eve dönmelerini, alkollü bir şekilde direksiyon başına geçmemeleri konusunda gerekli uyarıları yapmış bulunmaktayız. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar kazalardan uzak mutlu yıllar dileriz ‘’ diyerek direksiyon başına alkollü geçecek olan sürücülere uyarılarda bulundu.

‘2022’de 2 milyon 500 Bin Lira alkollü trafik cezası kesildi"

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri 2022 yılı içerisinde 110 bin araç denetlerken, bu denetimlerin 20 bininin alkol denetimlerinde olduğu belirtildi. Tüm yapılan alkollü araç kullanma uygulamaları dahilinde 1 yıl içinde 2 milyon beş yüz bin Lira para cezasının yanı sıra, bin 200 sürücü ve 216 aday sürücünün ehliyetlerinin alkol sınırını aştıkları için daimi olarak iptal edildiği öğrenildi.