Marmaris’te yeme içme sektöründe ihtiyaçlar devam ediyor

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı S. Mutlu Ayhan, yeme-içme sektörü temsilcisi üyelerine yaptıkları araştırma sonucunda ortaya çıkan ekonomik verilerin karamsar olduğunu, toparlanmanın hızlanması için ilave ekonomik önlem paketine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Marmaris Ticaret Odası geçtiğimiz hafta içerisinde Yiyecek-İçecek sektöründe faaliyet gösteren üyeleri ile yaptığı görüşmeler neticesinde sektörün son durumu hakkında bir rapor hazırlayarak üst kuruluşu TOBB vasıtasıyla ilgili bakanlıklara iletti. 20 Kasım 2020 itibariyle faaliyeti kısıtlanan sektör yaklaşık 100 gün sonra kontrollü normalleşme sürecinde müşteri kabulüne başlamıştı. Yaklaşan turizm sezonu öncesi sektörün son durumunu analiz eden MTO, acilen sektöre destek verilmesi gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan sektör üyelerinden gelen cevaplar neticesinde, ivedi bir şekilde ilave ekonomik tedbir paketi hazırlanması gerektiğini belirtirken, "Yeme-içme ve eğlence sektörü ayakta kalamazsa turizm sektörü ayakta kalamaz" dedi.

Yapılan sektör araştırması sonucunda; yapılandırma başvurusu yapan işletmelerin ikinci taksit ödemelerinin turizm sezonu dikkate alınarak 30 Temmuz 2021’e uzatılması, sektörde faaliyet gösteren işverenlerin Bağ-kur ödemelerinin 6 ay boyunca alınmaması, işletmelerin kapalı kaldığı süre boyunca kira stopaj ödemelerinin 6 ay boyunca alınmaması ve kontrollü normalleşme sürecinde yeniden kısıtlı olarak açılan veya açılacak olan işletmelerin içinde bulundukları finansal sıkıntılar dikkate alınarak sezon hazırlıklarını tamamlayabilmesi için faizsiz ya da enflasyona uygun faiz oranına sahip 1 yıl ödemesiz işletme kredisi (kredi notuna bakılmaksızın) kullandırılması konularında talepte bulunuldu.