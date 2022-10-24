Marmaris’te yelken yarış haftası başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl 33.sü düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen yelken yarışları başladı.

22- 23 Ekim de başlayan kayıt günlerinin ardından 25 ülkeden 123 yelkenli bugün yarışa başladı. İçlerinde Türkiye, Hollanda, Rusya, Estonya, İtalya İngiltere, Yunanistan ve Amerika ülkelerinin bayraklarını taşıyan 25 ülkeden 123 yelkenli tekne Binikiyüz yarışması IRC ve Charter olarak iki ana grupta yarışacak. IRC grubunda 6 klasman , Charter grubunda 3 klasman da gerçekleşecek yarışlar 28 Ekim Cuma günü yarışın genel ödül töreni ile son bulacak.

Bugün yapılan yarışta körfez içinde IRC grubu tek yarış , körfez dışında Charter grubu klasmanında iki yarış yapıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) saymanı ve basın danışmanı Halit Meskin ‘’ 25 ülke 123 tekne ve Binin üzerinde yarışmacı ile 33. yarış haftamız başladı. Rüzgar yok denilse de Marmaris kendi rüzgarını oluşturdu, yarışlar Cuma günü de dahil her gün devam edecek. Yarış günlerinin akşamında 18.00- 20.00 saatleri arasında dereceye girenlere ödülleri verilecek. Cuma akşamı da Marina içinde kurulan platformda büyük bir parti ile final gecesi yapılacak ‘’ şeklinde konuştu.