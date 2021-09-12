banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
13 goril Covid-19'a yakalandı
13 goril Covid-19'a yakalandı
Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek
Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek
Esaret altındaki balinanın intihar girişimi yürek dağladı
Esaret altındaki balinanın intihar girişimi yürek dağladı
Fas'ın yeni başbakanı Aziz Ahnuş oldu
Fas'ın yeni başbakanı Aziz Ahnuş oldu

Marmaris’te yaralı yeşil deniz kaplumbağası bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü körfezinde yaralı bulunan yeşil deniz kaplumbağası Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından DEKAMER’E teslim edildi.

MUĞLA 12.09.2021, 12:02
Marmaris’te yaralı yeşil deniz kaplumbağası bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü körfezinde yaralı bulunan yeşil deniz kaplumbağası Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından DEKAMER’E teslim edildi.


Hisarönü mevkiinde vatandaşlar tarafından yaralı bir yeşil deniz kaplumbağasının bulunmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından teslim alınan yeşil deniz kaplumbağası tedavi için Ortaca Dalyan İztuzu sahilindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilerek tedavisine başlandı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Konyaspor 4 10
3. Trabzonspor 3 9
4. Fenerbahçe 3 9
5. Karagümrük 4 7
6. Galatasaray 3 7
7. Kayserispor 4 7
8. Altay 4 6
9. Malatyaspor 4 6
10. Kasımpaşa 4 5
11. Hatayspor 3 4
12. Antalyaspor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 4 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Tuzlaspor 3 7
6. Bandırmaspor 4 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Adanaspor 4 5
9. Ankara Keçiörengücü 3 4
10. Kocaelispor 3 4
11. Samsunspor 2 3
12. İstanbulspor 3 3
13. Balıkesirspor 2 3
14. Denizlispor 4 3
15. Menemenspor 4 3
16. Bursaspor 3 1
17. Altınordu 3 1
18. Gençlerbirliği 3 1
19. Boluspor 2 0
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Man City 4 9
4. Brighton 4 9
5. Tottenham 4 9
6. West Ham 4 8
7. Liverpool 3 7
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 3 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 4 8
2. Real Madrid 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Valencia 3 7
5. Barcelona 3 7
6. Atletico Madrid 3 7
7. Mallorca 4 7
8. Real Sociedad 3 6
9. Osasuna 3 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Cádiz 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0