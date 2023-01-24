Marmaris’te yangın gönüllüsü eğitimi verildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde “Orman Gönüllüsü” eğitimleri devam ediyor.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Hisarönü, Orhaniye, Selimiye, Bozburun ve Bayır mahallelerinde 95 gönüllüye eğitim verildi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde yangına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, iş güvenliği, orman yangınlarında kullanılan araçlarla ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimler orman yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisleri Yangın Uzmanları Hasan Altınbağ ve İlker Yaslan tarafından verildi.