Marmaris’te yanan alanda 11 bin fidan dikildi

Son iki yazdır orman yangınları ile mücadele eden Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yaz 21 Haziran’da Bördübet yangınındaki ve Değirmenyanı Mahallesi Kürardı mevkiinde 5 hektarlık temizlenmiş alanda yüzlerce öğrenci ve gönüllü fidanları toprakla buluşturdu.

Marmaris İlçe Orman Müdürlüğü ekiplerinin yangına hassas bölgelerde yaptıkları çalışmalar neticesinde 5 hektarlık alanda yanıcı özelliği daha az olmak üzere sıra sıra zakkum, yalancı akasya, sığla, servi ve kızılçam fidanları dikildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı J.Yarbay Murat Çam ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce fidan dikim alanında personelleri ile birlikte fidan dikimi yaptı.

Dikim alanına gelen öğrenciler ile sohbet edip "Sizler Türkiye’nin aydınlık yüzleri ve geleceğimizin mimarlarısınız" diyen Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy "Milli Ağaçlandırma Gününde burada buluştuk. Bu yaz yanan ormanımızın 5 hektarlık alanındayız. Tüm kamu kurum kuruluşlarımız, okullarımız, gönüllüler, okullar hepsi burada 11 bin fidan dikmiş olacağız. Malum Marmaris’imiz ormanları ile ünlü yeşili ile ünlü bir ilçemiz. Son iki yıldır yangınlar ile mücadele ediyoruz. Bu bizi umutsuzluğa itmiyor aksine daha çok orman için daha çok fidan dikmek için güç veriyor. Amacımız orman yangınları ile mücadelenin yanı sıra yangınların çıkmaması için de önleme çalışmaları yapmak" dedi.

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Necla Aksungur, "Biz buraya ağaç dikmeye geldik, biz büyüyene kadar bu ağaçlar da büyüyecek inşallah" dedi.

İlköğretim öğrencisi Elifsu Papatya ise, "Milli Ağaçlandırma Günü’nde geleceğe nefes olmak için ağaç dikiyoruz" diye konuştu.

Marmaris’te yaşayan Natalia Kırkonova da, "Yanan alanları yeniden yeşillendirmek için buradayız, buranın yaşayanları olarak gelmeseydik olmazdı zaten, umarım yeşillenecek her yer tekrar" dedi.