Marmaris’te yabancı turistler için maske uyarısı yapıldı
MARMARİS’TE YABANCI TURİSTLER İÇİN MASKE UYARISI ZORUNLU OLDU
Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından maske takma zorunluluğun gelen yabancı turistler içinde geçerli olduğu ve yabancı dilde uyarılar hazırlanması ve tüm işletmelere asılması konusunda kararlar alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda, ‘’Covid19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve maske takmak salgının/bulaşmanın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının uygulanması önem taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Korona virüs (Kovid19) salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla; İlçemize gelen turistlerin maske takma konusunda gerekli özeni yeterince göstermediği, bu durumun bilgi eksikliğinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Bu nedenle İlçemizdeki tüm konaklama tesislerinin odalarında “Maske takmanın zorunlu ve maske takmamanın cezasının 900 TL’dir" denildi.
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