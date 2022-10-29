Marmaris’te uçurumdan düşen şahıs helikopterle kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı kırsal Bayır Mahallesi’nde dengesini kaybederek uçurumdan düşen şahıs bulunduğu yerden helikopterle alınarak hastaneye sevk edildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Marmaris’in kırsal mahallelerinden Bayır Mahallesi dağlık arazide meydana geldi. Dağda yürüyüşe çıkan Doğan Y. isimli vatandaş dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Olayı gören yakınları hemen 112 acil ihbar hattını arayarak yardım istediler. İlçe Jandarma ekipleri ve çok sayıda arama kurtarma timi karayolu ile ulaşımı olmayan bölgeye geçerek kazazedeye ilk yardım yaptı. Kazazedenin ilk muayenesinde vücudunda kırıklar olduğu tespit edildiğinden hastayı karayolu ile ulaşım olmayan sarp arazide taşınması riskli olduğu için helikopter beklendi.

Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ile Marmaris Devlet Hastanesi’ne getirilen Doğan Y. tedavi altına alındı.