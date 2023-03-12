Marmaris’te trafik kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gökçe mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.F. (23) idaresindeki 48 AKU 215 plakalı ticari araç sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki beton bariyerlere çarpıp takla attı. Kaza sonrası sürücü B.F. kendi imkanları ile araçtan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde yolcu konumunda bulunan yaralı M.F.’yi (19) çıkartıp ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.