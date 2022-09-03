Marmaris’te trafik kazası: 1 ölü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarparak hurda yığına dönen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Datça yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan Bayram Deniz (48) yönetimindeki otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarparak duran otomobilde sıkışan Deniz ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan Deniz hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Deniz doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını hayatını kaybetti. Deniz’in ölüm haberi ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.