Marmaris’te sahili palmiyeler kaplayacak

Marmaris Belediyesi, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Uzunyalı sahili boyunca 85 adet palmiye ve yaklaşık 10 bin adet zakkum dikimi başladı.

Tek bir ağaca bile zarar vermeme kararlığıyla ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Marmaris Belediyesi yol yapım, üst yapı veya bakım onarım çalışması yapılan yerlerde bulunan ağaçlar da kesilmek yerine başka noktalara nakletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yol yapım çalışmalarının yanı sıra birbirlerine çok yakın olduğundan veya elektrik tellerine değdiği için bulundukları yerden sökülen palmiyeleri Ulusal Egemenlik Caddesi’ne diken Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu kez sahil bandında dikim yapmaya başladı. Ekiplerin Uzunyalı girişinden İçmeler’e kadar yürüyüş yolu paralelindeki sahile 85 adet palmiye, 10 bin adet de zambak dikeceği açıklandı.

Marmaris Belediyesi olarak ilçenin ağaçlandırılmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Hedefimiz dünyanın incisi Marmaris’te yeşil alan oranını daha da yukarı çıkarmak. Yol, üst yapı, bakım onarım gibi çalışmalarımızı yürütürken de bu bölgelerde olan ağaçları kesmiyor, nakillerini yapıyoruz. Tek bir ağaca zarar vermiyoruz. Bu yeni çalışmamızda da hem sahil denizden daha yeşil gözükecek hem de yazları sahile gelen vatandaşlarımız daha rahat edecek” dedi.