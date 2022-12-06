Marmaris’te sağlık çalışanları bin 120 fidanı toprakla buluşturdu

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde sağlık çalışanları ’112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’na özel olarak bin 120 fidan dikti

Her yıl 1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası sebebi ile Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçen yaz yanan Değirmenyanı mevkii kürardı bölgesinde toplanan acil sağlık ekipleri; emniyet, milli eğitim, jandarma, orman işletme, il ve ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerinin de destekleri ile bin 120 fidan dikti. 112 Hatıra Ormanını oluşturmak için bölgeye gelen sağlık çalışanlarına ve destek için gelen öğrencilere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından fidan dikiminin nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler verildi. Bilgilendirmenin ardından zakkum, akasya, keçi boynuzu, defne ve kızılçamdan oluşan bin 120 fidan toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Etkinliğe Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Niyazi Taşkıran, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, 112 acil ekipleri, UMKE, Marmaris Devlet Hastanesi, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve ilçedeki bazı okulların yanı sıra AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ile ilçe yönetimi de katılarak destek verdi.