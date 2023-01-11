Marmaris’te sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla için iki gün önce yaptığı sağanak yağış uyarısı sonrası Muğla’nın genelinde sağanak yağış etkili oluyor.

Marmaris ilçesinde gece saatlerinde başlayan lodos ve sağanak yağış sonrası özellikle İçmeler Mahallesinde taşkına sebep oldu. Sağanak yağışın etkisi ile dağlardan İçmeler merkezine inen küçük kaya parçalarını iş makinaları temizliyor.

Atatürk Caddesi ve Yunus Nadi Caddesi üzerinde rögar kapaklarının çıkması üzerine yollarda güvenlik önlemleri alındı. İçmeler Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde 2021 yılında yanan sahadan aşağıya inen yağmur suları İçmeler merkezde taşkına neden olmamış için MUSKİ ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri ekipleri sürekli olarak bölgede hareket halinde ve teyakkuzda çalışmalarını sürdürüyor.