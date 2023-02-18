Marmaris’te prefabrik ev tamamen yandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi Asparan mevkiinde çıkan prefabrik ev yangını Marmaris İtfaiye grup amirliği tarafından söndürüldü.

Olay dün gece sabaha karşı meydana geldi, Edinilen bilgiye göre Asparan mevkiindeki bir hurda deposuna ait prefabrik evin yandığını gören vatandaşlar 112 acil ihbar hattını aradı. İhbar üzerine bölgeye giden Jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Hurdacılık yapan M.D.’ye ait olan ve tamamen yanarak kullanılamayacak hale gelen evde yaşayan olmadığı için yaralı ve can kaybı olmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma açıldı.