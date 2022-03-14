Marmaris’te “Oyunun adı yok” isimli tiyatro oyunu sahnelendi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri Marmaris’te devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Marmaris Kent Konseyi Kadın Komisyonu tarafından ‘Oyunun Adı Yok’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Marmarisli kadınların profesyonel oyunculara taş çıkardığı oyun ayakta alkışlandı.

Yaşamını Marmaris’te sürdüren Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Selma Sonat’ın yönetmenliğini yaptığı oyunda rol alan Marmarisli kadınlar, farklı farklı karakterlerin gözünden kadınların yaşadığı sorunları hatırlattı.

Armutalan Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ve çok sayıda davetlinin izledi. Oyun sonunda seyirciyi selamlamak için gelen oyuncular Tarkan’ın popüler şarkısı ‘Geççek’ eşliğinde dans etti.