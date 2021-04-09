banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kaza kırım nedir?
Kaza kırım nedir?
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Kurumlar Vergisi yüzde 25’e çıkarıldı!
Kurumlar Vergisi yüzde 25’e çıkarıldı!

Marmaris’te online nikah uygulaması başlatıldı

Marmaris Belediyesi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında yeni evlenecek çiftler için online nikah uygulaması başlattı. Yeni uygulama ile evlenen kişilerin nikah törenine giremeyen yakınları, internet ortamında yayınlanan nikah görüntülerini canlı olarak izleyebilecek.

MUĞLA 09.04.2021, 12:27
3
Marmaris’te online nikah uygulaması başlatıldı

Marmaris Belediyesi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında yeni evlenecek çiftler için online nikah uygulaması başlattı. Yeni uygulama ile evlenen kişilerin nikah törenine giremeyen yakınları, internet ortamında yayınlanan nikah görüntülerini canlı olarak izleyebilecek.

Salgına karşı vatandaşların sağlığını korumak için nikah törenlerine gelin ve damadın belirli sayıdaki yakınının katılmasına izin verilirken, Marmaris Belediyesi bu mutlu anlara tanıklık etmek isteyen çiftlerin yakınları için online nikah uygulaması başlattı.

Bu uygulama ile Armutalan Kültür Merkezi nikah salonunda yapılan nikah törenleri çiftlerin isteği doğrultusunda internet ortamından canlı olarak yayınlanacak. Evlilik başvurusu sırasında nikahlarının canlı yayınlanmasını talep eden çiftlerin bu özel anları www.marmaris.bel.tr adresinden izlenebilecek.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
hafif yağmur