Marmaris’te okullar dezenfekte edildi

Marmaris Belediyesi yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde ilçedeki tüm okulları ilaçlayarak dezenfektesini gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı öncesi ilçe genelindeki okulları ilaçladı dezenfekte etti. İlçe genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde sınıfları, koridorları, tuvaletleri ve ortak kullanım alanlarını ilaçlayan belediye ekipleri ayrıca bakım, tamir, peyzaj gibi noktalarda da okullara destek oldu.

Okulların açılmasının özellikle çocuklar için çok önemli olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Pandemi süreci özellikle çocuklarımız için çok zorlu geçti. Uzun süredir evlerden online eğitim sürdürüyorlardı. Marmaris Belediyesi olarak öğrencilerin okullarına gittiklerinde hijyen ve güvenlik açısından herhangi bir problem yaşamaması için çalışmalarımızı yaptık. İlçemizdeki tüm okulları ilaçlayarak dezenfekte etti. Ayrıca yapılması gereken küçük tamir, bakım, peyzaj işlerini de gerçekleştirildi” dedi.