Marmaris’te öğrencilere motor ve bisiklet kullanım kuralları anlatıldı

Marmaris Belediyesi, Trafik Şube Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere trafikte motor ve bisiklet kullanımına ilişkin teorik ve pratik dersler verilmeye başlandı.

Son yıllarda Marmaris’te artan trafik kazalarına karşı çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesi amacıyla 3 kurum işbirliğine gitti. Marmaris Belediyesi Marvelos görevlileri ve Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri öğrencilere trafikte bisikletlilerin ve motor sürücülerin uyması gereken kurallar konusunda eğitim verdi.

İlkokul ve lise düzeyinde verilen eğitimlerde ilk olarak Trafik Eğitim Parkı’nda Ahu Hetman İlköğretim Okulu öğrencilerine trafikte bisiklet kullanım kuralları anlatıldı. Marvelos Akıllı Bisiklet Birimi ve trafik polislerince verilen eğitimlerde bisiklet kullanırken kask, dizlik ve koruyucu eldiven takmanın önemi belirtildi. Belediye görevlilerince çocuklara bisiklet bakımı hakkında da bilgi verildi.

Eğitimlerin 2. bölümüyle Marmaris Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi. 12. sınıflara verilen eğitimlerde özellikle motor ve bisiklet kullanırken kaskın sürücüleri ölümlü kazalardan koruyacağına vurgu yapıldı. Öğrencilere motor ve bisiklet kazalarına ilişkin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izletildi. Eğitimlerin okullardan gelen talep doğrultusunda devam edeceği belirtildi.