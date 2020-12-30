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Marmaris’te Narkotikten yılbaşı operasyonu
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yılbaşında piyasaya süreceği düşünülen uyuşturucu madde satıcılarına polis operasyon düzenledi.
MUĞLA 30.12.2020, 12:24
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde yılbaşında piyasaya süreceği düşünülen uyuşturucu madde satıcılarına polis operasyon düzenledi.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik polisi yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Muğla plakalı bir araçla ilçeye gelen şüpheliler polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca sonunda yakalandılar.
Araçta yapılan aramada 1 kilo 30 gram Esrar ve kokain ele geçirildi. Şüpheliler aile görüntüsü ile ilçeye giriş yaptıkları belirlenirken, araçta bulunan M.H.G (76) FG(41) KA(46) isimli şahısların tamamı Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Uyuşturucu madde ticareti kapsamında gözaltına alındı.Marmaris Narkotik ekipleri getirilen uyuşturucular ile bağlantısı olduğunu tespit ettiği İ.A (36) isimli şahsın evine de gece saatlerinde operasyon düzenledi, Düzenlenen operasyonda 50.61 Gram esrar maddesi ele geçirildi. İ.A isimli şahıs Uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında gözaltına alındı. Yakalanan toplamda 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilecek.
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