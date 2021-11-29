Marmaris’te motosikletlere bariyerli önlem

Marmaris Belediyesi, motosikletlerin yasak yerlere girişini engellemek için yeni bir yöntem buldu. Belediye, motosikletlerin geçemeyeceği şekilde dizayn edilen bariyerleri ilçenin birçok noktasına yerleştirdi.

Marmaris Belediyesi, ısrarla girilmesi yasak olan yerlere motosikletle giren sürücülere karşı bu kez de bariyerli önlem aldı. Belediye, motosikletlerin geçemeyeceği şekilde dizayn edilen bariyerleri ilçenin birçok noktasına monte etti. Bebek arabası veya tekerlekli sandalyelerin geçebildiği bariyerler, özellikle yayalardan tam not aldı.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Muhittin Ergin, motosikletlerin bu bölgelere girmesinden dolayı sıkça şikayet aldıklarını belirterek “Özellikle turizm sezonunun yoğun olduğu dönemde şikayetler artıyordu. Biz de bu araç trafiğini engelleyerek hem gelen misafirlerimizin çarşı içinde gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak hem de engelli, çocuklu, yaş almış vatandaşlarımız başta olmak üzere herkesin sağlıklı bir şekilde gezebilmeleri için bu önlemi aldık” ifadesini kullandı.

Sevgi yolu, Kapalıçarşı, Kale bölgesi, Uzunyalı yürüyüş yolu, yat limanı bölgelerinde çalışma yaptıklarını açıklayan Ergin, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından imal edilen bariyerlerin ilk etapta Uzunyalı bölgesinde 20 noktada montajını tamamlandığını, diğer 25 bölgede de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Diğer kurumlarla koordine halinde olunduğunu da dile getiren Ergin, “Kapalıçarşı bölgesi başta olmak üzere her yerde emniyet, ambulans, itfaiye araçlarını engellememesi için o kurumların müdürlüklerine bariyerlerin anahtarları teslim edildi. Bu kurumların tüm araçlarında anahtarlar bulunmaktadır. Olası bir olumsuzlukta müdahaleyi hiçbir şekilde gecikmeye mahal vermemek için kurumlarla koordine halindeyiz” diyerek sözlerini bitirdi.

Zabıta Müdürü Ergin, bölgede bulunan esnafın 06.00-11.00 saatleri arasında giriş yaparak eşya taşıma, yükleme gibi işlemlerini yapabileceğini, bu saatler dışında girecek olanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını da sözlerine ekledi.