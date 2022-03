Marmaris’te motosiklet sürücülerine kask uygulaması

Muğla’nın Marmaris ilçesi Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri ilçenin 8 farklı noktasında motosikletlilere kask uygulaması yaptı.

Çevre ilçelerden gelen destek ekipler ile birlikle yaklaşık 50 polisin görev aldığı uygulamalarda 1 saat içinde 300 motosikletli denetlendi 90 kişiye ceza yazıldı. Kaskını temin etmeyen sürücülere motosikleti verilmedi, kasksız yolculara da cezai işlem uygulandı.

Uygulama kapsamında Atatürk Meydanı, Gençlik meydanı, Armutalan, Siteler mahalleleri ve ilçe merkezinde ara sokaklarda yapılan denetimlerde kaskı olmayan sürücülere ve yolcularına para cezasının yanı sıra trafik puan cezası da kesildi. Ceza yiyen vatandaşlar tanıdıklarını arayarak kask istedi, kafalarına kask taktıktan sonra trafiğe çıkabildi.

Motosiklet ileri sürüş eğitmeni Polis memuru Gökhan Genç ‘’ Daha önce de birçok uygulamalarda olduğu gibi kask takmanın öneminin farkındalığını arttırmak için denetimlerimizi yapıyoruz. Bundan sonra daha sık bir şekilde uygulamalar devam edecek kaskın önemini vatandaşlarımızın anlamasını istiyoruz ‘’ dedi.

Motosikletli Yunus polisleri de denetlemelere katılarak seyir halinde kask takmadan gezen motorluları uygulama noktasına intikal ettirdi.

Uygulamalara katılan Polis Eğitmen Emrah Korkmaz ‘’ Motorda kaporta bedenimiz, kaza anında kol, bacak kırılsa iyileşme oranı daha yüksek ancak kafadan bir darbenin ne yazık ki sonuçları daha ağır olabiliyor bu sebepten kask takmanın önemine sürücülerimizin dikkatini çekmek istiyoruz ‘’ şeklinde konuştu.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği Komiseri Barış Havsalı ‘’ Her zaman söylediğimiz gibi amacımız vatandaşımıza ceza yazmak değil ancak muhtemel bir kaza durumunda kendi canları yanmasın diye onları uyarmak. Geçtiğimiz yıl içinde 451 yaralamalı kazanın 375 tanesi motor kazası ve bunlardan iki si de ne yazık ki ölümle sonuçlanan kazalardı. Amacımız bu gibi durumların önüne geçmek ve Kask takmanın önemini vurgulayarak farkındalık oluşturmak. Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü olarak kask takmayanlara savaş açtık ‘’ diyerek uygulamaların her gün ilçenin her sokağında farklı saatlerinde devam edeceğini belirtti.

Yapılan uygulamalarda 90 kişiye kask takmama cezası 2 kişiye ehliyetsiz araç kullanmak, 3 kişiye de eksik evrak olmak üzere yaklaşık 32 bin lira para cezası kesildi. Trafik polisleri belgeleri tam olan sürücülere de teşekkür ettiler.