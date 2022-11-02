Marmaris’te motosiklet kazasında zabıta komiseri yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaris Belediyesi’nde Zabıta Komiseri olarak görev yapan Durali Çetin, dün akşam motosiklet ile Atatürk Caddesi üzerinde Ketenci kavşağı istikametinden Atatürk Meydanı istikametine seyir halinde iken motosikletin hakimiyetini kaybederek sağda bulunan beton bariyerlere çarparak sürüklendi. Kazayı görenlerin 112 acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen Durali Çetin tedavi edilirken, kalça ve bacakta kırıkları olduğu öğrenildi.

Motoru ile kaza yapan Durali Çetin tedavi gördüğü özel hastaneden ileri tetkik ve tedavi işlemleri için Muğla Sıtkı Koçman Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.