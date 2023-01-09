Marmaris’te, milyonluk yatlar ve tekneler bakıma alındı

Dünyanın ve Türkiye’nin en gözde turizm kentlerinden olan Muğla’nın Marmaris ilçesinde hem milyonluk yatlar hem de tur tekneleri yaza hazırlanmak için kışlama alanlarına geçti. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizcilik sektörünün daha da ilerlemesini istediklerini belirten denizciler ve tersane sahipleri yurt dışından da çok talep gördüklerine değindi.

Marmaris’e 48 kilometre mesafedeki ve Marmaris’in ve Avrupa’nın yüzölçümü ve teknik donanım olarak sayılı tersanelerinden olan Bozburun yarımadasında bulunan DSV yatçılık firmasının çekek, bakım ve onarım sahası kışlama için gelen tekneler ile doldu. Ultra lüks yatların yanı sıra günlük gezi teknelerinin de kışlık bakımları için geldiği tersane ve marina da hummalı çalışmaların sezon öncesine kadar devam edeceği belirtildi.

Tersane de görev yapan dalgıç ve bakım görevlilerinden Nabi Kılıç ‘’ Biz ekip olarak bakıma gelen tekneleri karaya çıkartıyoruz, önceki yıllarda sadece Türk teknelerine bakarken şimdi yabancı tekne sayımızda da artışlar gözle görülür seviye de arttı. Bu bizim için sevindirici bir durum ‘’ dedi.

40 yıllık denizci ve kaptan Ali Candan denizciler arasında son dönemdeki liman bağlama ücretlerine değinerek ‘’ Belediye enflasyon oranında zam yapmış almış oldukları karara saygı duymaktan başka çaremiz yok. Teknemi yaza hazırlamak için bazı teknik işlemleri yapıyoruz burada sezon başlayana kadar bitirip tekrar turlara çıkacağız ‘’ şeklinde konuştu.

‘’Yaşadığımız coğrafya da ciddi bir talep artışı yaşanıyor ‘’

Bakım, onarım, çekek ve marina hizmetleri veren DSV Yatçılık firması yetkili kişilerinden Mimar Arzu Kayaoğulları ‘’ 2 yıldır pandemi süreciyle beraber bölgemize, Türkiye’ye yabancı tekne talebinde de bir artış var. Özellikle Ukrayna ve Rusya’nın geldiği durumdan dolayı da yine yabancı tekne sayımızda bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bizim tesisimiz hala ağırlıklı Türk bayraklı teknelere sahip. Bakım onarım yapılanlar da öyle. Ama geçmişe baktığımız zaman bunu çalışan arkadaşlarımızla beraber değerlendirdiğimiz zaman ciddi oranda bir artış söz konusu. Taleplerde de ciddi artış var, çünkü sektörün hepsi birbirine çok bağlantılı. Her iş kolunda olduğu gibi sektörümüzün de sezonu kara sezonu. Biz de normalde Ekim ayının sonu gibi yüzde 80 ağırlıklı, Ocak ayına kadar da bakım onarım ihtiyacı olan teknelerin neredeyse tamamı kara alanına mutlaka yerleşiyor’’ dedi.

‘Türk Denizcilik sektörü kendini geliştirmeli’

Mimar Kayaoğulları, ülkemizde denizcilik sektörünün daha da ilerlemesine değinerek ‘’Muhteşem bir coğrafyamız var biz ülke olarak denizcilik sektöründe hak ettiğimiz yerde ve konumda değiliz. Dünyada işte bazı sıkıntılar yaşanıyor, ülkeler arasında krizler var, savaşlar var. Bundan önceki iki sezonu pandemi süreciyle geçirdik. Sektörde enteresan bir yer değişikliği de oldu, insanlar lokasyon değiştirdi. Tatil yaptıkları yerleri değiştirdiler. Bizim bölgemiz de tercih edilen bir noktaya ulaştı. Şimdi ben kendi adıma bunu değerlendirdiğim zaman şuna çok üzüntüyle bakarım ilerisi için bölgeyi tercih eden tatilcinin tekne sahibinin bu dengesiz fiyat artışlarından dolayı bölgeyi terk etmesi eğer söz konusu olursa bu turizmdeki birçok sektörü de etkileyecektir. Fiyat arttırmak çok çözüm değil, tesislerin niteliğini arttırmak verilen hizmet yelpazesini genişletmek ve geliştirmek gerek. Mesela teknenin atığını vermesi gerek. Acaba bu fiyatı arttıran tesislerde atık boşaltmak için gerekli teçhizat var mı? Ya da ne bileyim yangınla ilgili karaya ne yapıyorsunuz? Bakım onarımı alıyorsunuz bu tekneleri. Riskli işler bunlar. Malzeme çok tehlikeli bir malzeme, yanıcı bir malzeme. Acaba tesisin buna cevap verebilecek bir ekipmanı var mı? Bunlara göre yapılan bir yatırım ya da önünü açan bir durum var mı? Ama sadece fiyat artışının mazota, benzine, maaşlara gelmesi ya da liman bağlam olarak gelmesi açısından değil, tesis ve tesis niteliklerinin arttırılması için bunun daha olumlu olacağını düşünüyorum ‘’ şeklinde konuştu.

‘Denizcilik artık talep gören bir meslek grubu oldu’

DSV yatçılık firması ortaklarından Mimar Arzu Kayaoğulları ‘’Bizi çok sevindiren bir olay var. Belki bundan beş altı sene önce kaptanların, miçoların bu kadar çok kıymeti bilinmiyordu ya da bu kadar çok değer görmüyorlardı. Ama artık onların her biri birer aranan eleman, aranan iş vasfı noktasına ulaştı. Birçok aile artık çocuklarının işte şu mesleği olsun, mimar olsun, mühendis olsun yerine denizci de olsun noktasında teşvik etmeye başladı. Çocuklar da bundan keyif aldılar. Ben kendi ülkem adına inşallah denizcilik sektörünün önü açılır diyerek olumlu olmasını temenni ederim ‘’ dedi.

‘Fiyatlara zam geldi diye denizden vazgeçmeyiz’

Doğma büyüme Marmarisli olan ve kendini bildi bileli denizci olduğunu belirten Anıl Kaptan ‘’ Biz çocukluğumuzdan beri denizcilik yapıyoruz. Burada doğduk, bu da büyüdük. Yani biz burada deniz deniz çocuğu olduğumuz için ve aynı zamanda kültür turizm yaptığımız için biliyorsunuz ki dünyada tek kültür turizmi deniz charter ve turları Türkiye’de ve bunu biz kendimiz ilkel yapılı bir şekilde mümkün olduğu kadar kendi bünyemizde en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Haliyle tabii ki de mazota da artış olabiliyor, aldığımız malzemelerde artış olabiliyor ama masrafı yüksek olabilir. Ama bu kesinlikle bizim deniz sevgimizi sorgulatacak nedenler değil. Hep beraber, dünya olarak, ülke olarak hepimiz bir ekonomik sıkıntıdan geçiyoruz. Bugünler geçecek ama dediğim gibi deniz sektöründe yapılan bütün emekler helal, güzel, başarılı, emek isteyen, işte kendi çocuklarımızı da yarın öbür gün çocuklu çoluk çocuklarımızı da bu deniz sektöründe muhakkak aşılamak istiyoruz’’ şeklinde konuştu.