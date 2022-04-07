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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Moskova’nın, savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamak için, Rus hükümetine daha büyük maliyetler yüklemek için uluslararası çaba ve Ukrayna’nın yanında durma konusunda her zamankinden daha büyük bir kararlı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO’yu bölebileceğini düşündüğünün ifade ederek, “Ancak NATO daha güçlü ve daha birleşik" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "NATO, doğu kanadını güçlendirmek için Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya’da bulunanlara ek olarak Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya’da da çok uluslu savaş grupları kurdu” dedi.
Marmaris’te kuvvetli lodos etkili oluyor
Muğla’nın Marmaris ilçesinde kuvvetli lodos etkili olurken, kıyıda bulunan bir teknenin çatısı rüzgar nedeniyle zarar gördü.
MUĞLA 07.04.2022, 18:42
Muğla’nın Marmaris ilçesinde kuvvetli lodos etkili olurken, kıyıda bulunan bir teknenin çatısı rüzgar nedeniyle zarar gördü.
Meteoroloji’nin kuvvetli lodos uyarısının ardından Marmaris’te şiddetli rüzgar akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Rüzgar ile birlikte kıyıda bulunan tekneler oluşan dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir teknenin çatı kısmı kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gördü. Kuvvetli lodosun yarın sabah saatlerine kadar bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.