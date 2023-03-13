Marmaris’te kurumlar ve turizmciler yol haritası için toplandı

Kapılarını deprem bölgesinden gelen misafirlere açan otelciler için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Çok sayıda turizmcinin katıldığı toplantıda yapılan çalışmalar ve bundan sonraki sürece ilişkin izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, GETOB, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın katılımıyla deprem bölgesinden Marmaris’e gelen depremzede vatandaşları konuk eden otelciler için bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki sürece ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu. Bu sabah Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya çok sayıda turistik otel işletmecisi katıldı.

Toplantıda konuşan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmarisli turizmcilerin ellerinden gelen her türlü fedakârlığı gösterdiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Çok güzel bir işbirliği ortaya koyduk. Sektörün tüm temsilcilerine ve depremzede vatandaşlarımıza destek olmak için ayni ve maddi yardımda bulunan tüm Marmaris yaşayanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu işin yükünü hep birlikte sırtlayacağız. Örneğin 50 odalı bir otelden depremzedelerimiz için bir oda talep edeceğiz. Ama daha fazla destek olmak isteyen olursa tabi ki kabulümüz. Otellerimizin yükünü azaltmak için biz de tüm misafirhanelerimizi depremzedelerimize ayırdık. Ortak bir akıl birliği, ortak bir gönül birliği oluşturursak uygulayacağımız yöntem hepimiz için güzel sonuçlar doğurur” Otellerde konaklayanlara ilişkin sayısal veriler de paylaşan Kaymakam Aksoy, depremzedelerin yaklaşık yarıya yakınının bir aylık süre zarfında kendi istekleriyle ilçeden ayrıldığını belirtti.

Marmaris tüm Muğla içinde özellikle bu deprem sürecinde en fazla yardımcı olan, bu krizin atlatılması için en fazla yükü sırtlayan yerlerden biri oldu. Elbette ki kent olarak desteğimiz devam edecek. Tamamen gönüllülük esasına göre her alanda katkı sunulacağına inanıyoruz. Otellerimizin de içinde bulunduğu ekonomik şartları çok iyi biliyoruz. Çözüm önerileri ve alternatif yollarla ilgili sizin de önerilerinize ihtiyacımız var.

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Mustafa Deliveli de bu süreci çok iyi yönettiklerini düşündüklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin belli destinasyonlarının aksine sezonluk çalışan bir bölgeyiz. Bir çok tesisimiz kapalı. Ama depremden sonra 48 saat içinde bir çok tesisimiz kapılarını açtı. Tadilatta olanlar ise ellerinden gelen yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdi. Herkes örnek teşkil edecek bir çalışma gösterdi. Yürekli otelci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kalıcı çözüme ilişkin yol alırken bölgenin gerçeklerini de göz ardı etmemek lazım. Yükün hakkaniyetli ve eşit oranda dağıtılması lazım”

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ise sözlerine önümüzdeki sezona dair rakamlar vererek başladı. Dalaman Hava Limanı’na an itibariyle 2 milyon koltuk arzı olduğunu belirten Ayhan şu ifadeleri kullandı: “Önümüzdeki sezon rekor düzeyde turist bekliyoruz. Tarihimizin en iyi sezonlarından birini geçireceğiz. Geçtiğimiz 3 yılın oldukça zorlu geçtiğini biliyoruz. Ancak bir yandan da elimizi taşın altına koymalıyız. Buradaki okullara kayıt yaptırmış misafir çocuklarımız var. Okullar kapanana kadar tesislerimizin kapasitesine bağlı olarak depremzedelerimiz için oda ayırmaları rasyonel bir çözüm olarak gözüküyor.”