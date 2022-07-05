Marmaris’te kurbanlık hayvan satışları başladı

9 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı için Marmaris’te Günnücek mevki belediye mezbahasının yer aldığı saha satış yeri olarak belirlendi. Kurbanlıklar ise 5 Temmuz itibariyle gelmeye başladı.

Marmaris’te Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurban satış noktası ve kesim yerleri belirlendi. Komisyon kararına göre 5 Temmuz’da başlanacak kurban satışı, 13 Temmuz’da sona erecek.

Günnücek mevki belediye mezbahasının yer aldığı saha satış yeri olarak belirlendi. Kurban kesimleri için ise vatandaşlar Günnücek mevki belediye mezbahası, İçmeler mezbahasını ve Hisarönü Asparan mevkiinde bulunan özel besihaneyi kullanabilecek. Kurban Hizmetleri Komisyonu kurban kesim ücretlerinin ise büyükbaş için 750 TL, küçükbaş içinse 200 TL olduğunu açıkladı. Ayrıca İlçe Kurban Komisyonlarınca belirlenen kurban kesim alanları dışında, izin verilmeyen alanlarda kurban kesilmesi ya da çevreyi kirletecek şekilde her türlü atığını kontrolsüz olarak bırakanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde idari yaptırım düzenleneceği de kaydedildi.

Vatandaşların huzur ve güven içinde, rahat bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıkları sürdürdüklerini söyleyen Marmaris Belediyesi yetkilileri, “Kurban Bayramı’nda halkımızın temiz ve rahat şekilde kurbanlarını kesmesini sağlamak için her türlü tedbiri aldık. Kurban Bayramı öncesinde devam edecek olan denetimler ve kurban kesimleri sonrası için aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımızın Kurban Bayramı ibadetini sağlıklı, rahat ve hijyenik şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacağız” açıklamasını yaptı.