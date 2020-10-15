Marmaris’te kayıp ABD’li turist bulundu
MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNDE TATİLİNİ GEÇİREN ABD VATANDAŞI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ SONRASI YOLUNU BULAMAYINCA POLİS VE AKUT MARMARİS EKİBİ TARAFINDAN BULUNARAK OTELİNE BIRAKILDI.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde tatilini geçiren ABD vatandaşı Madison Jack Roland, akşam saatlerinde çıktığı doğa yürüyüşünde kaybolunca yakınları Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris AKUT ekibinden yardım talep etti.
İçmeler Mahallesi Gölenye Mahallesi arkasında bulunan İçmeler Kanyonunda ve ormanlık alana yürüyüşe çıkan ABD vatandaşı Madison Jack Roland’ın bulunması başlatılan çalışma sonrası polis ve AKUT ekipleri bölgede rama çalışması başlattı. 7 saatlik bir arama çalışması sonrasında gece saat 01.00 sıralarında kayıp ABD vatandaşı ormanlık alanda bulundu.
ABD vatandaşı Madison Jack Roland, havanın kararması ile geri dönüş yolunu bulamadığı ve yardım istediği, herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi. ABD’li turist polis ekipleri tarafından kaldığı otele bırakıldı.
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