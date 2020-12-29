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Marmaris’te kamuya ait alanlarda piknik yapmak yasaklandı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde piknik yapmak, toplu halde oturmak, parklarda bir araya gelip çay, kahve içmek yasaklandı.
MUĞLA 29.12.2020, 09:31
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde piknik yapmak, toplu halde oturmak, parklarda bir araya gelip çay, kahve içmek yasaklandı.Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına göre artık kamuya ait açık alanlarda toplu halde bir araya gelmek, yeme, içme, mangal yapma, alkol alma faaliyetleri yasaklandı. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe kuralına uymamaktan Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi uyarınca ceza yazılacak.
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