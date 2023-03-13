Marmaris’te kadın konulu panel düzenlendi

Marmaris Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ’Marmaris’te Tarihi Gelişim İçinde Kadın’ konulu panel düzenlendi.

Marmaris Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle düzenlenen ’Marmaris’te Tarihi Gelişim İçinde Kadın’ konulu panelde yerel tarih araştırmacısı Fatma Gebeş Çimen izleyenleri tarihi bir yolculuğa çıkardı. Fatma Gebeş Çimen, Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelde hatıralar ve fotoğraflarla Marmaris’in unutulmaz kadınlarını anlattı. Marmaris’in yerel geçmişine dair 3 yıllık araştırmalarından oluşan Denizde Efelik Olmaz adlı kitabı da bulunan Fatma Gebeş Çimen, “İnsanlarımız Marmaris’i sadece bir turizm kenti olarak tanıyorlar. Aslında Marmaris bundan fazlası. Zengin bir geçmişi var” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Amacım gençlere geçmişlerini hatırlatmak. Çünkü gerçekten geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. Bu panelimizde de Marmaris’te tarihi süreç içinde kadınlarımızın yaşam biçimlerini anlatmak istedim”

Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Kekeva da panelde Marmaris’te yaşayan kadınların zorluklarla nasıl başa çıktıklarının anlatıldığını belirterek “Amacımız yaşadığımız toprakların kadın hikayelerini ve yaşamlarını öğrenmek, unutturmamak ve yeni nesillere ulaştırmaktı. Yerel tarih araştırmacısı Fatma Gebeş Çimen’e ve destekleri için Marmaris Belediyesi’ne teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.