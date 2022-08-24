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Marmaris’te iş yeri yangını
Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangında bir iş yeri kullanılmaz hale geldi.
MUĞLA 24.08.2022, 13:50
Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangında bir iş yeri kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Tepe Mahallesi’ndeki bir iş yerinde elektrik panosundan yangın çıktı. Yapılan yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler iş yerindeki yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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