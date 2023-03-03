Marmaris’te imzalar çocuklar için atıldı

Marmaris Belediyesi, MAKSAD, ÜÇADER ve Eğitim-Sen Marmaris Şubesi, çocuklara sanat, robotik kodlama ve yazılım kurslarının verilmesini öngören bir protokole imza attı.

Marmaris Belediyesi, çocukların küçük yaşta sanat ve bilişim dünyasına adım atıp temel eğitimi almalarını sağlamak amacıyla önemli bir protokole imza attı. Marmaris Belediyesi, Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD), Üretim Çocuklar Akademisi Derneği (ÜÇADER) ve Eğitim-Sen Marmaris Şubesi’nin imzaladığı ortak protokolle önemli çalışmalar yapılacak. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın makam odasında gerçekleşen imza törenine Eğitim-Sen Marmaris Şube Başkanı Altan Kumbasar, MAKSAD Başkanı Samir Gülahmedov ve ÜÇADER Başkanı Mehmet Doğan katıldı.

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ve görsel sanatlar, müzik, robotik kodlama, yazılım gibi konulara yeteneği olan ancak bu hizmete ulaşma imkanı bulmayan çocuklar başta olmak üzere ilçedeki tüm çocuklara yönelik ücretsiz kursların açılmasını ve eğitim çalışmaları yapılmasını öngören protokole Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Altan Kumbasar, Samir Gülahmedov ve Mehmet Doğan imza attı.

Burada bir açıklama yapan Başkan Oktay, “Çocuklarımızın erken yaşlardan itibaren sanat, yazılım, kodlama, teknolojik alanlarda eğitim alması için bir projenin adımlarını atıyoruz. Çocuklarımızın kendilerini yetiştirmeleri ülkemizin geleceğini şekillendirecektir. Bu nedenle onlara desteğimiz sonuna kadar devam edecek. Eğitimde fırsat eşitliğinin yakalanması adına önemli bir adım olan bu proje dolayısıyla tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.