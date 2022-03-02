Muğla’nın Marmaris ilçesinde 5 aydan uzun süredir yaşayan vatandaşlar için Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ikametgah çağrısı yaptı.

Muğla’nın önemli turizm merkezlerinden olan ve her yaz döneminde nüfus yoğunluğu yaşayan Marmaris’te ikametgah çağrısı yapıldı. Bu konuda açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris’te 5 aydan fazla ikamet eden vatandaşlara “İkametgahınızı Marmaris’e alın” çağrısı yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Marmaris nüfus verilerini Şubat ayında açıkladı. İlçenin 2020 nüfusu 95 bin 851 iken 2021 yılı nüfusu ise 95 bin 849 ile 2 kişi azaldı. Mart ayı meclis toplantısında konuyla ilgili değerlendirme yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçede 5 aydan fazla süre ikamet eden vatandaşlara bir kez daha ikametgahınızı Marmaris’e alın çağrısı yaptı.

Marmaris nüfusu azaldı

Muğla ilçelerinde genel olarak nüfus artışı gözlenirken, nüfusu azalan ilçeler arasında yer alan Marmaris’in 2202 yılında 95 bin 851 olan nüfusu 2 kişi azalarak 95 bin 849 ile binde 0,02 azaldı. Başkan Oktay Meclis toplantısında uzun süre Marmaris’te kalan ancak ikametgahı başka yerlerde olan vatandaşlara seslenerek “3-5 aydan fazla bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın eğer ki ikametgahları Marmaris’te değilse ikametgahlarını buraya almaları yönünde çağrımı yeniliyorum. İkametgahınızı Marmaris’e alarak hizmet kalitemizin artmasını sağlayabilirsiniz” dedi.