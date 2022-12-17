Marmaris’te İçmeler İsmet İnönü Caddesi yenileniyor

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İçmeler İsmet İnönü Caddesi’nde yenileme çalışması başlattı.

Marmaris Belediyesi, ilçede yol yapım, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürerek kentin çehresini değiştirmeye ve prestijli caddeler kazandırmaya devam ediyor. Marmaris’te bozuk yol ve kaldırım bırakmamak için aralıksız çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şimdi de İçmeler İsmet İnönü Caddesi’nde çalışmalara başladı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nün kendi ekip ve ekipmanlarınca yapılacak olan çalışma çerçevesinde yağmur suyu hat çalışması, bisiklet yol düzenlemesi, yeşil bant, engelli yürüyüş yolu, sıcak asfalt yol çalışması ile dekoratif aydınlatma direkleri yapılarak halkın kullanımına sunulacak. Yapılan çalışma ile 17 kilometre uzunluğunda olan şehir içi bisiklet yol ağına 800 metre daha ilave edilecek.

İsmet İnönü Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesi kavşağından başlanan yol çalışması Atatürk Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi kavşağında tamamlanacak. Toplam 800 metre uzunluğundaki çalışma çerçevesinde diğer kurumlarla da koordineli olarak iş paylaşımı yapılacak.

Marmaris’in her noktasına güvenli, konforlu ve Marmaris’e yakışan caddelerle buluşturmak için çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, son yıllarda yangın ve sellerle mücadele eden İçmeler Mahallesi için de ayrı bir gayret ve özen gösterdiklerini söyledi. Modern, kullanışlı ve estetik yolun bölgenin kimliğine katkıda bulunacağını belirten Oktay, “İçmeler’i sorunlarından arınmış, modern ve konforlu bir hale getireceğiz” dedi.